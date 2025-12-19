【県民あるある大調査！】「を」は「O」か「WO」か？「反復横跳び」のイントネーションは？県民なら歌えるお菓子の歌も【Nスタ】
「地元の常識は、他県のびっくり」。そんな“県民あるある”を調査しました。
【写真を見る】「お」→『O』 「を」→『WO』取材班とのやりとり
愛知県民が欠かせない「みそ」
愛知県出身
「『つけてみそかけてみそ』っていうのがあって、絶対冷蔵庫にはあります」
甘いお味噌で、おでんには欠かせないそうです。
──こんにゃく以外にもかける？
「全部、全部、全部。大根にもかける。大根にこそかける」
県民みんなが歌える「お菓子の歌」
福島県出身
「『ままどおる』の歌が歌えます。県民なら全員知ってる」
──どこで聞いていた？
「テレビCMで、夜ごはん食べる前とか」
三万石の「ままどおる（1個 / 135円）」はバターを使った生地でミルク味の餡を包み込んだ焼き菓子です。
福島ではテレビで「ままどおる」のCMがよく流れるので、福島県民の方はみんな歌えるのです。
福島県出身
「まま、まま、ままどおる♪」
カラオケのシメは「体操」の歌？
長崎には「謎の体操」があるそうです。
長崎県出身
「『がんばらんば体操』は全員歌えます」
──がんばらんば体操？
「カラオケで最後の一曲になったら『がんばらんば体操』」
元々『がんばらんば体操』はさだまさしさんの曲で、2014年の国体を盛り上げるために曲をアレンジして体操を付けたというのです。
長崎県出身
「がんばらんば 何でんかんでん がんばらんば がんばらんば 愛ちゃ恋ちゃ がんばらんば♪」
「反復横跳び」のイントネーションは？
イントネーションにも地域差があるようです。
静岡出身の人に「反復横跳び」を聞いてみると…
高柳光希キャスター（静岡・浜松市出身）
「これは、『“は”んぷくよことび』です」
※「はんぷく」“は“にアクセント、「よことび」は平たんに読む『は↑ん→ぷ→く→よことび』のイントネーション
〇〇〇〇入りお好み焼きがご当地グルメ
今週発表された保険会社の調査にも、驚きの“県民あるある”がありました。
静岡県のご当地グルメ「遠州焼き」。お好み焼きの生地に紅ショウガやネギ、天かすといった具材に加えて、たくあんを入れて焼いたもので「いなか焼」とも呼ばれるということです。
高柳キャスター（静岡・浜松市出身）
「食感も、塩味もあってすごく美味しいんですよ」
番組スタッフが試食してみると…
Nスタスタッフ
「全然違います。結構甘いです。生地がやわらかくて、その中でコリコリしたアクセントがしっかりあって。美味しいです」
「を」の発音は「WO＝うぉ」？
愛媛県では「を」の発音にある特徴があるんです。
愛媛県以外の「を」の発音は…
千葉出身「を」
熊本出身「を」
東京・港区にあるアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」で聞いてみました。
松山商工会議所 中野慶さん
「『お』は『O』、『を』は『WO』です。国語の授業とかでも『を』は『WO』でした。『ごはんWO食べる』と言いますね」
愛媛でも調査をしてみると…
愛媛県民
「『を』は『WO』」
「手『WO』繋ぐ」
ここで気になったのは、愛媛県出身のSuperfly・越智志帆さんの代表曲「愛をこめて花束を」です。曲を聞いてみると、やはり『愛“WO”こめて花束“WO”』に聞こえました。
では、俳優の「阿部サダヲ」さんはどのように読むのでしょうか。
えひめ観光物産プラザ 大野智康所長
「阿部サダ“WO”さん」