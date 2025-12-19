¡Öµã¤¤¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤ê¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½»²Æ»±Ø¤ËÅÐ¾ì¡¡»£±Æ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤Ë³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¤½¤ÎºäËÜ¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤½¤Ð¤ÎÃÏ²¼Å´¡¦É½»²Æ»±Ø¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºäËÜ¤ÎÆÃÂç¼Ì¿¿¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ò¡Öµã¤¤¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÚÉä¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆÃÂç¤ÎºäËÜ¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë5Ï¢ÇÆ¡ÊÅÏÉô³¨Èþ¡¢°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤Ï8Ï¢ÇÆ¡Ë¤¬·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£ºäËÜ¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÇ»¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡¡12·î½é½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏSP¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¤â½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß5¡ó¡¢ÉÔ°Â45¡ó¡¢¶ÛÄ¥50¡ó¤°¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£