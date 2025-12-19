¾°Ìï¤ËÇÔÀï¡Ä7¤«·î¸å¤Ë¼º¿ÀKO¾¡¤Á¡¡¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÈþ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÆüËÜ¿Í¤â¾×·â¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¦¥©¡¼¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë5²ó1Ê¬21ÉÃKO¾¡¤Á¡£Áê¼ê¤ò¼º¿À¤µ¤»¤¿KO·à¤Î¾×·â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡£5²ó¡¢¥í¥Ö¥ì¥¹¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ãæ¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬±¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥í¥Ö¥ì¥¹¤Ï¼º¿À¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨»Ï¤á¤ë¤â¥í¥Ö¥ì¥¹¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿ÊÆÀìÌçÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹TV¡×¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£°æ¾åÀï¤Ç¤ÎTKOÉé¤±¤«¤é7¤«·î¡¢·àÅª¤ÊºÆµ¯¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¥À¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÌ£¤·¤á¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥Ñ¥ï¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡¼¡Ä¶¯¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤ï¤ª¡ª¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¥¸¥å¥ó¥È¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾Î»¿¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÀïÀÓ¤Ï27¾¡¡Ê15KO¡Ë2ÇÔ¡£º£Ç¯5·î¤Î°æ¾åÀï¤Ç¤Ï2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢8²óTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
