【ユニクロのダウンジャケット】が優秀！「細部まで暖かい」「持ち運びできる収納袋付き」

寒い季節の外出を快適に楽しめそうなダウンジャケットを【ユニクロ】で発見！ シンプルなデザインながら、嬉しい機能が備わった優秀アイテムです。今回は、トレンド感のあるショート丈タイプと、持ち歩きしやすい軽量タイプをご紹介。冬の本命アウターとして活躍してくれそうなので、ぜひチェックしてみて。

細部まで計算された暖かさで毎日着たくなりそう

【ユニクロ】「シームレスダウンショートジャケット」\12,900（税込）

ショート丈がトレンド感のあるこちら。防風・撥水性を備えたプレミアムダウンを使用しています。一部を除いてシームレスで暖かさをキープしやすく、外ポケットの中がフリースで「細部まで暖かい」（公式サイトより）のも高ポイント。首を覆うスタンド襟も暖かそうです。カラーのイチオシはこちらのブルー。派手見えせず大人も着こなしやすいかも。ほかにはブラック・ホワイト・オレンジがラインナップ。

持ち運びできるダウンは手放せない相棒

【ユニクロ】「ウルトラライトダウンジャケット／NANODESIGN」\7,990（税込）

薄手で軽やかに羽織りやすく、車移動が多い人にもおすすめ。コンパクトになり「持ち運びできる収納袋付き」（公式サイトより）なので、旅行やレジャーシーン用に持っていると便利です。撥水・裏地に静電気防止機能も備わっており優秀。フィット感のあるシルエットなので、ゆったり着たい人は大きめサイズを選んで。全4色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M