こういうの探してたーーーッッ♡【シャトレーゼ】箱がおしゃれな「手土産スイーツ」

手土産や差し入れ選びに迷っている人も多いのでは？ 相手に気を遣わせないお値段のものを選ぶのも、なかなか難しいものです。そこで今回は、ビジュ良し・味良し・お手頃価格と三拍子そろった【シャトレーゼ】の「手土産スイーツ」をご紹介します。さらに、箱のデザインもおしゃれなので、第一印象もバッチリです。

迷ったらコレ！「ガトーアソート8個入」

「こういうお菓子探してたーッ！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「ガトーアソート8個入」\1,382（税込）。素材や製法にこだわり作られたバウムクーヘン・フィナンシェ・マドレーヌなど6種類の焼き菓子詰め合わせです。開ける時間もワクワクしそうなおしゃれな箱や、シェアしやすい個包装なのもGOOD！

一目惚れ続出！？「マカロン5個入」

アート感あふれる箱を開けると、キュートでカラフルなスイーツがコロンと登場。見ているだけでも癒されるのは「マカロン5個入」。チョコ・バニラ・フランボワーズ・ピスタチオ・シトロンとすべてフレーバーが違うのも魅力です。高級感満載ですが、\1,080（税込）とリーズナブル！

食べ応えもバッチリ！「ビスキュイワッフル & シュガースコーン詰合せ9個入」

「高見えする」と、レポーターHaruさんが紹介する「ビスキュイワッフル & シュガースコーン詰合せ9個入」。チョコ・ホワイトチョコ・キャラメルの「ビスキュイワッフル」と、チョコチップ・オレンジレモン・キャラメルナッツ「シュガースコーン」入り。フレーバーの種類が多く、ティータイムや朝食など食べるシーンを選ばないのも嬉しいポイント。高級感のある箱も◎

冬もおすすめ！「【通販】フルーツのジュレ6個入」

フルーツ好きが喜ぶこと間違いなし！「【通販】フルーツのジュレ6個入」は、お値段\1,350（税込）。季節により中身は変わることがありますが、オレンジ・マンゴー・巨峰・白桃・苺・シャインマスカットと、全種類異なる味の詰め合わせです。温かい部屋で、ひんやりと冷やしたゼリーを味わうのも趣あり！

個数違いで用意があったり、のしやリボン、手提げ袋などにも対応してくれたりと、【シャトレーゼ】はサービスも充実しています。手土産選びに迷ったら、ぜひお店を覗いてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N