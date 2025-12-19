¡ÚÆÃ½¸¡¦¥·¥êー¥º2025②¡Û¥¬¥½¥ê¥ó ¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¡¡ÍÉ¤é¤¤¤À¿®Íê¡¡¸©Ì±¤Ï¡Ä¡¡ ¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôÄ¹¤¬¸ì¤ëº£¸å¡Ä
ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥êー¥º2025Ç¯¡×¡£2²óÌÜ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤«¤éÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¡¦ËÌ¿®»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¥ê¥Ýー¥È
¡ÖÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥ì¥®¥å¥éー²Á³Ê¤¬162±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢160±ßÂæÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥ì¥®¥å¥éー²Á³Ê¤¬155±ß¤Ç¤¹¡×
À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡£ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯2·î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÁ´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡£¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò½ä¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÅ¹Æ¬É½¼¨²Á³Ê¤ò»öÁ°¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ù
ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²Á³Ê¤òÉÔÀµ¤Ë»öÁ°Ä´À°¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥ë¥Æ¥ë¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£
º£²ó¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¡¦ËÌ¿®»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²óÊÀ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôµÈÅÄÏÂÀ¸ »ÙÉôÄ¹
¡Öº£ËÌ¿®»ÙÉô¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Çº£¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¤µ¡²ñ¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
5·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÈÅÄ»ÙÉôÄ¹¡¢µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿º£Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÁÈ¹ç°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Î»öÁ°Ä´À°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôµÈÅÄÏÂÀ¸ »ÙÉôÄ¹
¡Ö¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤È¤«¡¢²¿±ß¥À¥¦¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÅÏÃÏ¢Íí¤¬¡Ê»ÙÉô¤«¤é¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ìÄê¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤ì¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¡¢²ñ¼Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢ÁÈ¹çËÜÉô¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ÏÅö½é¡¢µ¿ÏÇ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯£²·î
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¡¡¹â¸«ß·½¨ÌÐ Íý»öÄ¹
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹çÊ¿ÎÓ°ì½¤ ÀìÌ³Íý»ö
¡Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÍ¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æâ¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤È¤¹¤ì¤ÐÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¡×
»öÁ°Ä´À°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸©¤ËÊó¹ð¤·¤¿´´Éô¤ËÂÐ¤·°¤ÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ä¡£
°¤ÉôÃÎ»ö
¡ÖÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊó¹ð¡Ä¤³¤ì¤Ç¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Êó¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡¡ÅÄ²¼²ÂÂå °Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤¹¤Ê¤ï¤Á¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
6·î¡¢ÁÈ¹ç¤¬Àß¤±¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡Ö¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÌ¿®»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¥«¥ë¥Æ¥ë¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÈ¹çËÜÉô¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¡ÈÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¡É¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ ¿³ºº¶É¸¶ÅÄ °ê ¿³ººÄ¹
¡Ö°¼ÁÀ¤Î¹â¤¤°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë11·î¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ËÌ¿®»ÙÉô¤ËÂÐ¤·¼è°ú¤Î¶¥Áè¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡×¤òÇ§Äê¡£
ËÌ¿®»ÙÉô¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë¡ÖÇÓ½üÁ¼ÃÖÌ¿Îá¡×¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁÈ¹çËÜÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÌ¿®»ÙÉô¤Î¥«¥ë¥Æ¥ë¹Ô°Ù¤ò¡Ö»ö¼Â¾å¡¢ÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
Q.¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÍÆÇ§¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹çÊ¿ÎÓ°ì½¤ ÀìÌ³Íý»ö
¡Ö¤½¤ì¤Ï¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç¹â¸«ß·Íý»öÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«ÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬·ë²ÌÅª¤Ëµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊàìáÓ¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ËÜÉô¤Ï°ÍÁ³¡¢¡ÖÇ§¼±¤Î°ã¤¤¡×¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ÙÉôÄ¹¤Ï¡Ä
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôµÈÅÄÏÂÀ¸ »ÙÉôÄ¹
¡ÖÍý»ö¤Ï¤¸¤á¡¢¸©ÀÐ¾¦¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¬¤½¤¦¤À¤È¤«°ã¤¦¤È¤«¤¤¤¦¡ÊÎ©¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ç²¿¤«¤ò±£¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÉáµÚÂæ¿ô¤¬1.532Âæ¤ÈÁ´¹ñ6°Ì¤ÎÄ¹Ìî¸©¡£À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡È¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡É¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¸©Ì±¤Ï¡Ä
60Âå Àé¶Ê»Ô ÃËÀ
¡ÖÅÜ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£´´Éô¤ÎÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¸Â¤ê¡×
Q°ìÈÖ¹â¤¤»þ¤Ï¡©
20Âå ¿Üºä»Ô ½÷À
¡Ö190±ßÂæ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¸©ÀÐ¾¦¤Ë¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¤È»×¤¦¤·Á´¹ñÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¦¡×
Q¹â¤¤¥¬¥½¥ê¥óÂå¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«»×¤¤¤Ï¡©
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôµÈÅÄÏÂÀ¸ »ÙÉôÄ¹
¡Öº£²ó¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤³¤È¤È¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬Ä¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Q¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ëÃÍ¾å¤²Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤¬¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î°ìÉô¤Ï¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸©Ì±¤Ø¤Î¡Ê»×¤¤¡Ë¤Ï¡©
¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç ËÌ¿®»ÙÉôµÈÅÄÏÂÀ¸ »ÙÉôÄ¹
¡Ö¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡£»ä¤¬Æ¨¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5·î¤Ë¡Ê»ÙÉôÄ¹¤Ë¡Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì°Ì¥«¥ë¥Æ¥ë¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤«¤Ï¿Þ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º£¸å¡Ê¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬¡ËÀäÂÐµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤¬ÁÈ¹çËÜÉô¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ÁÌä½ñ¤Ç¡¢¡Ö¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥ë°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Å¬Àµ¤Ê¶¥Áè¸¶Íý¤Ë¤è¤ë²Á³Ê·ÁÀ®¤ËÅØÎÏÃ×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ18Æü¡¢ÁÈ¹ç¥È¥Ã¥×¤Î¹â¸«ß·½¨ÌÐÍý»öÄ¹¤¬ÆÍÁ³¡¢¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤Þ¤À¡¢È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£