元女優で美容家として活躍する君島十和子さん（５９）が１９日までに「結婚３０周年と弊社ＦＴＣの設立２０周年の感謝の会」を開催した。を催しました。長女で元宝塚歌劇団の娘役だった君島憂樹、次女でＹｏｕＴｕｂｅｒ、インフルエンサーとして活動する君島幸季からサプライズがあり「胸が一杯になってしまいました」とも明かした。

十和子さんは、１９９６年１２月１８日、オートクチュールの「君島ブティック」で知られたファッションデザイナー・君島一郎さん（９６年死去）の息子、君島明氏と結婚。結婚発表時は、同ブランドをめぐるお家騒動などで、連日、ワイドショーの主役となった。

１８日のインスタグラムでは結婚３０周年と会社設立２０周年の感謝の会での夫婦仲睦まじい２ショットなどを投稿。「３０年前の１２月１８日 私達は逆風の中での人生をスタートしました。まだまだ未熟な２人。この会に集まって下さったゲストの中にはその頃から温かく見守って下さっている方もいらっしゃいます。そのお一人お一人のおかげで今、こうして皆様の前に立っていられるのだと思います。ここから先の人生は、皆様への感謝を１つ１つ重ねてお返ししていくつもりです」などとつづった。

淡いベージュピンクのドレスを着た十和子さんは、輝くような美しさだ。