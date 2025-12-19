¡ØÅ¾¥¹¥é¡ÙÂè4´ü¡¢°ÛÎã¤ÎÁ´5¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¡¡ÍèÇ¯4·î¤«¤éÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¤Ç±ÇÁü¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡ÊÅ¾¥¹¥é¡ËÂè4´ü¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÏ¢Â³£²¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè4´ü¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊ¬³äÁ´5¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥à¥ë¤Î¥É¥ä´é¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÅ¾¥¹¥é¡ÙÂè4´ü¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢Âè4´ü¤Ï³«¹ñº×¤ò³«¤¡¢³Æ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò·ë¤ó¤ÀËâ¹ñÏ¢Ë®¤Ï¡¢¿Í¤ÈËâÊª¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¡Ö¿ÍËâ¶¦±É·÷¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤À¤¹¡£¼ïÂ²¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¯Ëâ¹ñÏ¢Ë®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇËâ²¦¥ê¥à¥ë¤ÎÂæÆ¬¤ò´í¸±»ë¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥È¥í¥Ã¥¾²¦¹ñ¸ÞÂçÏ·¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸µÍ¦¼Ô¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¡¦¥í¥Ã¥¾¤È¤½¤ÎÂ¹Ì¼¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¡¦¥í¥Ã¥¾¡£»ÙÇÛ¤Ë¤è¤ë¿ÍÎà¼é¸î¤ò·Ç¤²¤ë¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¤È¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¤ÏºöËÅ¤ò½ä¤é¤»¡¢¥ê¥à¥ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²«¶â¶¿¥¨¥ë¥É¥é¥É¤Ç¤ÏËâ²¦¥ì¥ª¥ó¤¬¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¿ÍÎà¤Î¼é¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤È¡¢À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëËâ²¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ¦¼Ô¤¬ÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ù¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥ê¥à¥ë¤Î¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ï¡¢ÄÌ¤êËâ¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥¹¥é¥¤¥à¤Î»Ñ¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»°¾å¸ç¤¬¡¢¥ê¥à¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥à¿ÍÀ¸¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¼ïÂ²Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¹ñºî¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÅÙ¶»¤ÇÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2018Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢21Ç¯1·î¡Á3·î¤È7·î¡Á9·î¤Ë¤ÏÂè2´ü¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷¡£¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã·ï¡¡Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥à¥ë¤Î¥É¥ä´é¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÅ¾¥¹¥é¡ÙÂè4´ü¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢Âè4´ü¤Ï³«¹ñº×¤ò³«¤¡¢³Æ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò·ë¤ó¤ÀËâ¹ñÏ¢Ë®¤Ï¡¢¿Í¤ÈËâÊª¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¡Ö¿ÍËâ¶¦±É·÷¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤À¤¹¡£¼ïÂ²¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¯Ëâ¹ñÏ¢Ë®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇËâ²¦¥ê¥à¥ë¤ÎÂæÆ¬¤ò´í¸±»ë¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²«¶â¶¿¥¨¥ë¥É¥é¥É¤Ç¤ÏËâ²¦¥ì¥ª¥ó¤¬¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¿ÍÎà¤Î¼é¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤È¡¢À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëËâ²¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ¦¼Ô¤¬ÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ù¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥ê¥à¥ë¤Î¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ï¡¢ÄÌ¤êËâ¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥¹¥é¥¤¥à¤Î»Ñ¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»°¾å¸ç¤¬¡¢¥ê¥à¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥à¿ÍÀ¸¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¼ïÂ²Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¹ñºî¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÅÙ¶»¤ÇÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2018Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢21Ç¯1·î¡Á3·î¤È7·î¡Á9·î¤Ë¤ÏÂè2´ü¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷¡£¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã·ï¡¡Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£