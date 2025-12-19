¼óÁê¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¼óÇ¾¤ÈÍ¼¿©²ñ¡¡Ãæ¹ñ¥í¥·¥¢¤Ë¤é¤ßÏ¢·È¶¯²½
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï19Æü¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢5¥«¹ñ¼óÇ¾¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤òÅìµþ¡¦¸µÀÖºä¤Î·ÞÉÐ´Û¤Ç³«¤¤¤¿¡£20Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ëÃÏÀ¯³Ø¾å¤ÎÍ×¾×¡£ÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¥í¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢³Æ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÍ¼¿©²ñ¤ÎËÁÆ¬¡Öº£¸å¤Î¶¨ÎÏ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦Í°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î³Æ¹ñ¼óÇ¾¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸¶¯²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¼¿©²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥Õ¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥í¥Õ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥ß¥ë¥¸¥è¥¨¥Õ¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥é¥Õ¥â¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ù¥ë¥É¥¤¥à¥Ï¥á¥É¥Õ³ÆÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£