¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤¬19Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¡ºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹SP¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡È¼ò¤ÎÀÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤¤1»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¤Î¡Ö²ÖÂ«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤âOK¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ä¼ºÇÔÃÌ¡¢¿´¤ËÈë¤á¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç2021Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡£¾¾ËÜ¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¤Î24Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÂç¸ç¤¬MC¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯10·î24Æü¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡£Åö½éÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Âç¸ç¤Ï¶âÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤ËÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¾¾ËÜ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç²áµî²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂç¸ç¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¼«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆ±31Æü¤ËÈÖÁÈ¤ÎÇ¯Æâ½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤ËÂç¸ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¢¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£´û¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ï°ú¤Â³¤ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¸ç¤Î¡È°û¤ß²ñ¥È¡¼¥¯¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
