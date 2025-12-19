¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢SP½ç°Ì¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤¬º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÇSP¼ó°Ì¡¡2°Ì¤ÎÅçÅÄËã±û¤È0.1ÅÀ¤È¶Ïº¹¡¡¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤Æ21Æü¥Õ¥ê¡¼¤òÀï¤¦
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½3ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬ÂåÉ½1ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÇ¯Îð¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤Î¤ß¡Ë¡£
23ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç4Ï¢ÇÆ¤ÎÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°àú¤ËÃåÉ¹¤µ¤»¡¢79.33ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÀª1°Ì(Á´ÂÎ2°Ì)¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤â¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¡¢77.50ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¥³¥ó¥Ó¤¬¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
28ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¡¢±éµ»½ªÎ»¸å¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò½Ð¤¹¼«¿È¤âÇ¼ÆÀ¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£79.43ÅÀ¤ò½Ð¤·º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¡Ê¢¨Èó¸øÇ§¡Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³Á´ÆüËÜÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜÁª¼ê¤¬1°Ì¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥àÆÀÅÀ
1°Ì¡¥ºäËÜ²Ö¿¥¡¡79.43
2°Ì¡¥ÅçÅÄËã±û¡¡79.33
3°Ì¡¥Ãæ°æ°¡Èþ¡¡77.50
4°Ì¡¥ÀéÍÕÉ´²»¡¡74.60
5°Ì¡¥²¬ËüÍ¤»Ò¡¡73.20