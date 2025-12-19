¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤¬²ñ¿´±éµ»¡¡¸ÞÎØ°ìÈ¯ÆâÄê¤Ø¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³ê¤ì¤¿¡×¡Ä£Ó£Ð¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¡Èº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡É
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñ£µÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï£·£¹¡¦£´£³ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡ËÈó¸øÇ§¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¡Èº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢Â³¤¯¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¡£ºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ß¤ê¤Æ¡¢±éµ»¸å¤Ï²ñ¿´¤Î±éµ»¤Ëº¸¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³ê¤ì¤¿¡££Ó£Ð½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ºäËÜ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£³°Ì¡£ÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¤ËÆþ¤ê¡¢Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÎ×¤àº£µ¨¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç£µÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤Î¸ÞÎØ°ìÈ¯ÆâÄê¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£