「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季限りでの現役引退を表明している２２年北京五輪代表の樋口新葉（２４）＝ノエビア＝は６９・４７点で８位につけた。

右足甲の負傷に苦しんできた今季だったが、大一番にしっかりと合わせきた。冒頭のダブルアクセルを決めると、続く３回転サルコー−３回転トーループも成功。最後の３回転ルッツも鮮やかに決めた。演技後は力強く両拳を握ってガッツポーズ。何度も喜びを噛みしめながら、観客の声援に応えた。

演技後は「自分のできる演技ができた。最後悔いなく終わりたいという気持ちだけで滑っていた」と振り返り、足の痛みについては「痛みはあるけどやるしかないと思って滑った。メンタル的にもキツかったけど、やり切ることを達成する気持ちでできた」と、うなずいた。運命のフリーに向けて「今までやってきたことを出し切りたい」と見据えた。