お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。先輩芸人であるお笑いコンビ「笑い飯」の哲夫の発言に対して反論した。

粗品はこの日、「笑い飯哲夫さんへ」のタイトルで動画を投稿。粗品と哲夫はともに女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」の審査員を務めており、「粗品のコメントが長いと。自分の解説が少ないということをおっしゃっていました」と、放送後のラジオ番組での哲夫の発言を取り上げた。

粗品は「これに関しては本当にそうですね。事実長かったです」と認めたうえで、「個人的には、僕哲夫さんのこと大好きなんで。だからこそ、どうしてもモヤモヤするからこの動画撮ってます。我慢できなくて」と口火を切った。

「哲夫さん、あなたね 大した審査コメントしてはらなかったじゃないですか。僕の審査のコメント時間３０秒渡したとして、そうなってましたか？端的に言いますけど、後輩の方が自分より出番が回ってきてすねてるんですよ。かなりの小心者ですよ。ちょっとダサすぎてしんどいかな。かっこ悪いですよ」と語気を強めると、「哲夫さんのことよく知ってるけど、あなたおかしいよ。そんな人間じゃなかったですよ。僕のこと１８歳年下の後輩と思って溜飲下げる余裕ないじゃないですか。そんなに僕が怖いですか。ショックやわ」とバッサリ。

「そんなに言うんだったら、哲夫さんももっとしゃべったらよかったじゃないですか。次もどんどん振られるようにしゃべったらよかったじゃないですか。はっきり言いますけど、需要なかったんでしょ。あなたの審査コメント。本番中にそう判断されたから一番少なかっただけじゃないですか」と切り捨てた。