J¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬ºÆÇ¤ÆâÄê¤Ç3´üÌÜ¤Ø¡¡¡Ö¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê53¡Ë¤ÎºÆÇ¤ÆâÄê¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î24Æü¤Î¼Ò°÷Áí²ñ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð3´üÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£Ç¤´ü¤Ï27Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤Ë¸µJ¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢Î×»þÍý»ö²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ËÏª½Ð¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤½Û´Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£