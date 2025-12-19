¡Ú²òÀâ¡Û1¥É¥ë¡á157±ß¤Ë ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡ªÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ç¤â±ß¹â¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÇØ·Ê ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
19Æü¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë¡á157±ß30Á¬Âæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ë¿Ê¤à±ß°ÂÀ§Àµ¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«Ãæ¤Ë¤â±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼±ß¹â¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀìÌç²È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢ ºâÀ¯°²½·üÇ°¤¬±ß°Â¤Ë
²¬»°¾Ú·ô¤ÎÉðÉôÎÏÌé¥·¥Ë¥¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤òÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¶ä¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤òº£²ó0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò3.5¡ó¡Á3.75¡ó¤È°ú¤²¼¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¶âÍøº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¥É¥ë°Â¡¦±ß¹âÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤Ë¤è¤ê¡¢ºâÀ¯¤Î°²½¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸«Êý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¤³°Åê»ñ²È¤«¤éÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£±ß¤Î¿®Ç§¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃÙ¤µ
¤Þ¤¿¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¦Î¶æÆÂÀ°ÙÂØ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£¡ÖÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤«2²óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤Ë±ß¹â¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¥¤ê¹þ¤ß¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÆÅÙ±ßÇä¤ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É»ýÂ³Åª¤Ê±ß¹â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê±ß°Â¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£