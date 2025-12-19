ÉÔ¹ç³Ê¤«¤é¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èµã¤¯Â©»Ò¤È¡¢Êì¤¬ÄÏ¤ó¤À²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÉíÂ°Ãæ¤Ø¤Î¹ç³Ê
¢§¡ÚÊÝ¸î¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ªÌ¾Á°¡§¸¶ÅÄ ¿¿Êæ¡Ê²¾Ì¾¡Ë
¤ª½»¤Þ¤¤¡§¿ÀÆàÀî¸©
Ç¯Îð¡§34ºÐ
¿¦¶È¡§²ñ¼Ò°÷
²ÈÂ²¹½À®¡§ÁÄÊì¡¢Ä¹ÃË¡ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë¡¢Ä¹½÷¡ÊÃæ³Ø1Ç¯À¸¡Ë
¢§¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§¸¶ÅÄ Í§¡Ê²¾Ì¾¡Ë
ÀÊÌ¡§ÃË»Ò
¹ç³Ê¤·¤¿³Ø¹»¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Î¡§·¼´ÛÌÀ
ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¡§»»¿ô
¶ì¼ê²ÊÌÜ¡§Íý²Ê
À³Ê¡§¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÆâ¸þÅª¤À¤¬¡¢´·¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤»¤ë¡£
¼õ¸³»þ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¡§60ÄøÅÙ
¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ç³Ê¹»¡§³ùÁÒ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¿´ØÅì³Ø±¡Ãæ³Ø¹» ¡¿º´µ×Ä¹À»Ãæ³Ø¹»
»ä¤ÏÂ©»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤éÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤ß¤¿¤¤Æ»¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¡¢»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ê¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
--¼õ¸³¹»¡¦»ÖË¾¹»¤Ï¤É¤¦Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ä´Ä¶¤Î¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë½Î¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¼ÂÎÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë»äÎ©¡¦¸øÎ©¤òÌä¤ï¤º²È¤«¤éÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤òÄ´¤Ù¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤È¤·¤Æ¼ê¸ü¤¤³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸øÎ©¤Ê¤Î¤Ç³ØÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¡¢·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹»É÷¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤Î³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¹»Æâ¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤Î°õ¾Ý¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºß¹»À¸¤¬¸µµ¤¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢Â©»Ò¤â´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
--Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¿¹³´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¼ø¶È¤ÈÉô³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î½Î¤Ë¤âÄÌ¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¤·¤ó¤É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤ò´èÄ¥¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
--¤Û¤«¤Î³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤ä³Ø¹»¸«³Ø¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤ÏÁ´Éô¤Ç4¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¹»¼Ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÂ©»Ò¤¬5¡Á6Ç¯¤Î¤È¤¤Ï½Î¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»À¸³è¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«È¯Åª¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
Â©»Ò¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ê¸²½º×¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ã¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÄÌ½Î¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢²È¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ï³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï½Î¤Ç¤â½ÉÂê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È²ÈÄí³Ø½¬¤â½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--ÄÌ½Î¤·¤Æ³ØÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶ì¼ê²ÊÌÜ¤ÎÍý²Ê¤Ï¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»»¿ô¤Ï¿¤Ó¤Æ¡¢¼õ¸³ËÜÈÖ¤Îº¢¤Ë¤ÏÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤ºÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ì¤È¼Ò²ñ¤ÏÊ¿¶ÑÅÀ¤°¤é¤¤¡£¼Ò²ñ¤ÏÎò»Ë¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÃÏÍý¤¬¶ì¼ê¡£Ã±¸µ¤Ç°ÕÍß¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¹¥¤¡¦·ù¤¤¤¬ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Î¿¤Ó¤âÈñ¤ä¤·¤¿ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ËÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¹¥¤¤Ê²ÊÌÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤À¤±¤É¡¢¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ÏÈò¤±¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ÉÂê¤ä¼«½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íý²Ê¤ÏÆÃ¤ËËÜ¹ø¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡£ÌÜ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÃ±¸µ¤ÏÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤¬¤±¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--²ÊÌÜ¤äÃ±¸µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø½¬°ÕÍß¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬¡¢°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
5Ç¯À¸º¢¤Þ¤Ç¡Ö¸À¤¨¤Ð¤ä¤ë¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Î¤âµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¡Öº£Æü¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Â¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤Æ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¼õ¸³¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤ò¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Êì¡×¡£¤³¤Î¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÇº¤à¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¤«¤â¤¬»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡Ö1Æü¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¶ñ¹ç°¤«¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶½Î¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢°Æ³°Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë5¡Á6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï1Æü1Æü¤¬¾¡Éé¤Ç¡¢¿ÊÅÙ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹Ô¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢µÙ¤à¥¯¥»¤¬¤Ä¤¯¤Î¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¥¹¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¡©
½Î¤Î¼ø¶È¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢½Î¤È³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿6Ç¯À¸¤Î1³Ø´üº¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢3¡Á4Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬Çö¤¯¡¢5Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢6Ç¯À¸¤Î1³Ø´ü¤Ë¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¡£6Ç¯À¸¤Î²Æ´ü¹Ö½¬¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
--Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÏÄ¹´üÀï¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ§¤À¤Á¤È¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥à¤·¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½ÉÂê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤Ï¥²¡¼¥à¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö²ÝÂê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÂ©»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¸ç¤ê¤Î¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¤Û¤ÉË»¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿çÌ²¤È¿©»ö¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Î¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÍ¼ÈÓ¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¡Ö½Î¤Ç¤´ÈÓ¢ªµ¢Âð¢ª¤ªÉ÷Ï¤¢ªÊÙ¶¯¢ª¥²¡¼¥à¢ª¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥µ¥¤¥¯¥ë¡£
¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿½¢¿²»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â©»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¸¥Î©¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜ¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊÌ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½Î¤ÎÀèÀ¸¤âÂ©»Ò¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¼ÁÌä¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï²ÊÌÜ¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤â¤¤¤Æ¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ÀèÀ¸¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--½Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌäÂê¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢³ØÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ø¶È¤ÎÁ°¸å¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤°ÅµÊýË¡¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¸øÎ©¼õ¸³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÐºö¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸øÎ©¼õ¸³¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¹ñ»»Íý¼Ò¤Î²ÊÌÜ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¬À¸¡ºº¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍ×Ìó¡¦ºîÊ¸¡¢²óÅú¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¼±¤Î°Åµ¤À¤±¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÆÉ²òÎÏ¤È¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¹Í»¡ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÅÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½Î¤Ç¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ºîÊ¸±é½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¥³¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤âÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤«¡©
³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤â¡¢Ä´ºº½ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¿´ÇÛ¤ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±¿Æ°²ñ¤Î±þ±çÃÄÄ¹¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
--¸øÎ©¼õ¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤â¤Ã¤ÈËÜ¤òÆÉ¤à½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Å¬À¸¡ºº¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÁá¤¯¡¢Àµ¤·¤¯ÌäÂê¤ÎÊ¸¾Ï¤òÁá¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ë¤«¡×¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤È¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ½ñ¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÉ²òÎÏ¤ä¸ì×ÃÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´ü¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤«¤é¤Ç¤âËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤è¡×¤È¡¢·Ú¤¯ÆÉ¤á¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤ÊËÜ¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢½Î¤Î¥Æ¥¹¥È¤ä²áµîÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
--²Æ´ü¹Ö½¬¤Î¸å¤ËËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤ºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ´ü¹Ö½¬¤ÎÁ°¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦·èµ¯½¸²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼õ¸³ÂÐºöÍÑ¤ÎÀÖËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö»ÖË¾¹»¤ÎÈ½Äê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡×¤òÀ¸ÅÌÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡£Ãç´Ö¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¨¤¿¤Î¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¾®3Åß¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÃæ³Ø¼õ¸³À¸³è¡£¤ªÊìÍÍ¤¬ÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Î¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¤¿¾®3¤Îº¢¤Ï¼çÂÎÅª¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Î¤Î½ÉÂê¤ò²ò¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Î¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Âð¤Ç²ò¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿»þ¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È»þ´Ö¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼çÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÏËÜ¿Í¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤±¤É¡¢²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤Ç»ä¤äËå¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤í¤¦¤È¡¢ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--ÊÙ¶¯¤Ï¼«¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡©
ÊÙ¶¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï·è¤á¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤»ä¤Î¿²¼¼¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²È¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢½Î¤Î¼«½¬¼¼¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯À¸¤Î¸åÈ¾¤Ï¼«½¬¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Î¤Î¼«½¬¼¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«½¬¼¼¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¿¤Ó¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--½Î¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤ªÊìÍÍ¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÁá¤¯¿²¤ë¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
--Æþ»îËÜÈÖ¤ÎÆüÄø¤ÎÁÈ¤ßÊý¤ä¼õ¸³¹»¤â¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÜÌ¿°Ê³°¤Î¼õ¸³¹»¤òÁª¤Ö»þ¤ÏÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÄø¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢2·î3Æü¤¬²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤Î»î¸³Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¸³´·¤ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤ë³Ø¹»¡Êº´µ×Ä¹À»Ãæ³Ø¹»¡Ë¤ò1·î¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÏÇÜÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÂèÆó»ÖË¾¤Î³ùÁÒ³Ø±à¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--·ë²Ì¡¢¹âÇÜÎ¨¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¹ç³Ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖÅöÆü¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Â©»Ò¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÏ»î¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Æ¥¹¥È´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Â©»Ò¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
--¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ªÊìÍÍ¤âÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¼Â¤ÏºÇ½é¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢·«¤ê¾å¤²¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï³ùÁÒ³Ø±à¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡Ö·«¤ê¾å¤²¹ç³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¡£»ä¤âÂ©»Ò¤â¤«¤Ê¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆñ´Ø¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤â»ä¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--Æþ³Ø¸å¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÉô³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤â½¼¼Â¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤¬Ëä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Ø¹»¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹â¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¦Ê¸²½º×¤äÂÎ°éº×¤â¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹Ô»ö¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
6Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£¤âÉô³èÆ°¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ëÎÏ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ñÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤â¤ªÊìÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¿¤È¤«ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÜ¿´¤Ç¤Ï³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¼èºà¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼èºà¡¦¼¹É®¼Ô¡§½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô
¡Ø½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø½ÎÁª¡Ê¥¸¥å¥¯¥»¥ó¡Ë¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¶µ°é¡¦¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼õ¸³¤ä¿ÊÏ©¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£(Ê¸:½ÎÁª ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë)
