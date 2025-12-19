¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤«¤é¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤â¿ô¡¹¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÆ£¹À°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ§¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
²óÅú¼Ô¤Ë¥Æ¥ê¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á
¡Ö¶¯¤á¤Î¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë
¡ÖÎä¤¿¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¿¥Ð¥³¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¡Ö¥ß¥ó¥È¤Î¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ÆµÛ¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎäÎÃ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢µÛ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥Ã¤È¹¢¤¬ÄÌ¤ëÁÖ²÷¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥¯´¶¤â½½Ê¬¤Ç¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ëÆÃÍ¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
¡á¡á¡á
²óÅú¼Ô¤Ë¥Æ¥ê¥¢ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á
¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ë´¶¤¬¶¯²á¤®¤ºµÛ¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë
¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¢¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿»°½Å¸©¡Ë
¡ÖÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡Ö»É·ã¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤µ¤È¥¿¥Ð¥³¤Î¥³¥¯¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ÖµÛ¤¤»Ï¤á¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤È¡¢¸åÌ£¤Ë»Ä¤ë¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë
¡á¡á¡á
°ËÆ£¡§2°Ì¤Î¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë·Ï¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬Ì£¤ÏÍÞ¤¨¤á¤Ê¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼·Ï¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤¬Ç»¤¤¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Î»É·ã¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£µÛ¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¸åÌ£¤â¶¯¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Î¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë´¶¤¬¤Û¤É¤è¤¯¡¢´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»É·ã¤è¤ê¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
IQOS¤Ï¥á¥ó¥½¡¼¥ë·Ï¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤Ë·Ú¤¯µÛ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£IQOS¤Ï¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°ËÆ£¹À°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüËÜ¤Ç½éÂåIQOS¤¬¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤«¤é²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤Î»ÈÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢IQOS¡¦glo¡¦ploom¡¦with¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æ¥â¥Ç¥ë¤òÊ×Îò¡£µÊ±ìÎò¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Î°¦±ì²È¡£¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬·î´Ö30ËüÄ¶¤¨¤Î¼çºË¥Ö¥í¥°¡Ö°ËÆ£¹À°ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ü¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ±þ±çÃÄ¡×¤Ç¤â²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÌ¾¡§²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Á27Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î250¿Í¡ÊÃËÀ¡§127¿Í¡¢½÷À¡§117¿Í¡¢²óÅú¤·¤Ê¤¤¡§6¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾¦ÉÊÍý²ò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢µÊ±ì¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤ÎµÊ±ì¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
