Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎGPUÀÇ½¤¬µÞ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¹¹¿·¤Î¤ª¤«¤²¤«
¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬µÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Google¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤ÎAI¥¹¥Þ¥ÛPixel 10¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÏGoogle¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢GPUÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£AnTuTu Benchmark¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏPixel 9¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤ËPixel¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ÊAndroid 16 QPR3 Beta 1¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢GPUÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ËËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿Pixel 10
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÏGPU¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤ÆGPU¤ÎËÜÅö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
XenoSpectrum¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Geekbench 6¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ÇÅ¬±þÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ20¡ó¶á¤¯¤â¥¹¥³¥¢¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£XenoSpectrum¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¸¡¾Ú¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÆÉ¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤ÏPixel 10È¯ÇäÅö½é¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÀÇ½¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ô¾ìÅª¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Î¥¢¥×¥Ç¤Ë¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤âPixel 10¤¬¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½¼Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇAndroid 16 QPR3 Beta 1¤Î²¸·Ã¤ËÍÂ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢ÎãÇ¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëPixel Feature Drop¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£GPU²þÁ±°Ê³°¤Î¿·µ¡Ç½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Ê¡£
Source: 9to5Google, XenoSpectrum