Âç¿Í¤Î¿§µ¤Éº¤¦31ºÐ¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡¡ÁÖ¤ä¤«¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÆÍÁ³¡Ä¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤ËÎº¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÖBs¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡ÉÉº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÎº¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖBs¥¹¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿À¾Àî¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é½Ð¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¥¤¥¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿À¾Àî¤Î¥¹¡¼¥Ä¼Ì¿¿¤Ï·×10Ëç¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿À¾Àî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£ÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡É¤Î¾Ð´é¡¢²Ä°¦¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÅê¹Æ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬8ËçÌÜ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¡ÈÌÜâÔ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡£¸ý¸µ¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÎ¾ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿1Ëç¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡¡ÌÜâÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö¾È¤ì¤ÆÌÜâÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Á¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥¿¹û¤ì¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.310¡¢120°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.304¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤ò¾å²ó¤ëÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë