¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é10Ç¯¡Ä¼ç±éµé½÷Í¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¸µ»ÒÌò¡¦ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤À¡¢23ºÐ¤«¡Ä¡×¡Ö¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªÃíÌÜ¤Î»ÒÌò»þÂå¤«¤é10Ç¯Ä¶
¡¡5ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬23ºÐ¤Ë¡Ä¡£ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö23ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê19Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡£11ºÐ»þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2014Ç¯)¤ä¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2015Ç¯)¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ºùÅÄ¤¬Âç¿Í¤Ó¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»ÒÌò»þÂå¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦♡¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢23ºÐ¤«¡Ä¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºùÅÄ¤Ï¡¢º£·îÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè²Æ¤Ë¤ÏÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥â¥Ö»Ò¤ÎÎø¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£