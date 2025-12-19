»³Ãæ¿µ²ð»á¡¡¸¸¤Î¡È14²óËÉ±ÒÀï¡É¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¶ÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¤òË½Ïª¡Ö¥Í¥ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¡Ä¡×
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ò12²óËÉ±Ò¤·¤¿»³Ãæ¿µ²ð»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¡¢Èª»³Î´Â§»á¡Ê50¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12²óËÉ±Ò¤Ï¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¤Î13²ó¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÎòÂå2°Ì¤Î°Î¶È¡£¼Â¤Ë5Ç¯9¥«·î¤â¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»á¤Ï¡Ö¥Í¥ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î»î¹ç¤Ï°æ¾å¾°Ìï¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»á¤Ï2017Ç¯8·î¤Î»î¹ç¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ´ÙÍî¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¶ñ»Ö·ø»á¤ÎËÉ±ÒÆüËÜµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¤«¤±¤¿14²óÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤ÎÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾°Ìï¤Ï2017Ç¯12·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé7ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¤è¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤òµá¤á¤Æ2018Ç¯¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3³¬µéÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦Áê¼ê¤¬Åö»þ¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É9°Ì¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿»³Ãæ»á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡È¿À¤Îº¸¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ì·âÉ¬»¦¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇKO¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿»³Ãæ»á¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÐ·è¡£¤·¤«¤â¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»³Ãæ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ÀµÄ¾¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤È¡¢¸¸¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö²¶¤Ï°æ¾å¿®¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ»³Ãæ»á¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£