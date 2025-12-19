ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¾×·â¤Î¡È¼«Âð¡É»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡Ö²¿Åï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥í¥¢¤¬¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼«Âð»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ªÄ¹ÃË¡õ¼¡ÃË¤é¤È¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¡¡TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÉÍºê¤ÈSnow Man¤¬Ì´¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¤Îµï¼ò²°¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¡×¡Ö»Ò¤É¤â»ö¾ð¡×¡Ö¿©À¸³è¡×¤Ê¤É¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÍºê¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼ÔÈÖÉÕ¤Î²Î¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÉÍºê¡£¼«Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡Ö²¿LDK¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡£LDK¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉô²°¿ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥í¥¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¥Õ¥í¥¢¡©¡×¡Ö¥Ó¥ë¡©¡×¤È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍºê¤Ï¡Ö²¿Åï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÉßÃÏ¤Ë²¿Åï¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
