¿ï°ì¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿»ûÈø¤µ¤ó»àµî¤«¤é£²Ç¯¡¢°¦Äï»Ò¤Î°¤±ê¡ÖÀèÂå¤¬¤¤¤«¤Ë°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ã¤ÆÌµÎÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¡¦Åß½ä¶È¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ËëÆâ°¤±ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£³Ç¯£±£²·î£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿ÀèÂåï¤»³¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ»ûÈø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÂå¤¬¤¤¤«¤Ë°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ã¤ÆÌµÎÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£²Ç¯¡£Ë´¤»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿°¤±ê¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂº·É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ÏÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Î¤ß¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ï¡ÖÀèÂå¤À¤È²¿¤È¸À¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÓ¼º´¶¤¬µîÍè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½©¾ì½ê¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ï¹¥Ä´¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉé¤±±Û¤·¤¿¡£¡ÖÆ¬¤´¤Ê¤·¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Îº¢¤Ïµ¤¤òÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£¾¡¤Æ¤Ðµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¾¡¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Å·¶é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÂå¤ÏÉ¡¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤À¤«¤é¾¡¤ÁÉé¤±¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢ÀèÂå¤ÎÁÀ¤¤¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¹¥ÆâÍÆ¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤¿»þ¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ³Ð¤¨¤ëÁêËÐ¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡ØÉé¤±¤Æ²¿¤ò³Ð¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¬¶»¤Ë¤ï¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤â¤¦ÀèÂå¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»þ¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡£ËÍ¤Ï´Å¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«²ü¤¹¤ë¡£¸½»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆË¿¿¾¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤í¡×¤È¡¢µ¤¸¯¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡£
¡¡º£¤âÀèÂå¤òÊé¤¦°¤±ê¡££±£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Îï¤»³Éô²°¤ËÌó£¶£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿»°²ó´÷Ë¡Í×¤Ï¡¢½ä¶È¤Î¤¿¤á»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢²Ö¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉÔ»²²Ã¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Á°¡¢ÀèÂå¤Î¤Ò¤Ä¤®¤Ë¤Ï¡¢£²£²Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¾Þ¾õ¤òÇ¼¤á¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡£¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£