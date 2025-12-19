¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë Î¥º§¤òÈ¯É½
¡¡5·î¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡¢¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤È¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤¬19Æü¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Î¥¢¡ÖÃ¶Æá¤È¤·¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£ºÇ²¼ÁØ¡×
¡¡¥Ò¥«¥ë¤È¥Î¥¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¤«¤Íð¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤ËËÍ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¡£
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤È¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ë·ëº§¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢Â¿Ê¬¡£¤¦¤Á¤é¿ÆÍ§¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤·Ã¯¤è¤ê¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤È¤·¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£ºÇ²¼ÁØ¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¡£0Æüº§¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥«¥ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÁá¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤À¤«¤é¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï·ëº§¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö1¥ß¥ê¤â¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¤È¥Î¥¢¡£0Æüº§¤ä¡ÖÉ×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¡×¤ò»Ø¤¹¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë