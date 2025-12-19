世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大学」に、新たに東京科学大と、条件付きで京都大が選ばれる見通しとなった。

有識者会議の審査結果を踏まえ、文部科学省が１９日に発表した。東京大は採否が保留された。

卓越大は、約１０兆円の「大学ファンド」の運用益から年間数百億円規模の助成を最長２５年受けられる。低迷する日本の研究力強化に向けて制度が設けられ、１回目の公募では昨年、東北大が初認定された。今回は２回目で国・私立の８校が応募した。大阪、早稲田、九州、筑波、名古屋の５校は選ばれなかった。

科学大は、東京工業大と東京医科歯科大が２０２４年１０月に統合して誕生。統合を背景に、医工連携の強力な推進を含む異分野融合の研究・教育体制への転換を掲げた改革計画は、有識者会議から評価を受けた。科学大は今年度中に正式認定され、２６年度分として百数十億円が助成される見込みだ。

文科省の発表を受け、科学大の大竹尚登理事長と田中雄二郎学長らが記者会見を開いた。大竹理事長は「教職員や学生、世界のトップ大学、企業と対話して作り上げた計画が認められた。身の引き締まる思いだ」と語った。

京大は、閉鎖性が指摘されていた「小講座制」から、研究領域単位の「デパートメント制」への移行を計画に掲げた。１年以内に計画を磨き上げた後の認定となる。湊長博学長は記者会見で「高い評価を得たと感じている」と述べ、早期の認定に意欲を示した。

一方、東大は、学部新設などの改革構想は評価されたが、大学が一体となって計画を実行できるかが課題となった。医学部准教授が収賄罪で起訴される事件もあり、ガバナンス（組織統治）も疑問視された。最長１年の審査継続となり、認定の可能性も残る。３回目の公募を行うかどうかは東大の審査次第となる。

東大の藤井輝夫学長は「指摘を重く受け止め、全学を挙げた取り組みを更に加速させる」との談話を公式サイトに掲載した。