¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï19Æü¤ËÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¼çÍ×À¯ºö¶âÍø¤ò16.5¡ó¤«¤é16¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¡£22Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿È½ÃÇ¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿À®Ä¹µ°Æ»¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î11·î¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ6.6¡ó¤Ç¡¢10¡óÁ°¸å¤À¤Ã¤¿º£Ç¯Á°È¾¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£Ãæ¶ä¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ï4¡Á5¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¶ä¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¡£Îò»ËÅª¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿21¡ó¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£