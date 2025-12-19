ÀîºêËãÀ¤¡¢¾¾µïÄ¾Èþ¤òºÊ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤Ë¾·ÂÔ¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤âÍ§Ã£É×ºÊ¤âºÊ¤ÎÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾µïÄ¾Èþ¤ò¡¢ºÊ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÃÛÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¡¦MAZDA6¤òÀö¼Ö
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¾¾µïÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈºÊ¤¬ºî¤ëñ»Ò¤ÈµÁÊì¤Î¹ÇÄÒ¤±¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÛÃÏ¤Ë¤¢¤ëºÊ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¾¾µï¤äÍ§¿ÍÉ×ºÊ¤ÈÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤âÍ§Ã£É×ºÊ¤âºÊ¤ÎÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¡£Êñ¤ß¤¿¤Æ¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ñ»Ò¤À¡×¤ÈºÊ¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿ñ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â±ö¤À¤±¤Ç¤â¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é²¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¶ùÅÄÀî¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¶¶¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¾¾µï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËãÀ¤¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê±ï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö±üÍÍ¤Î¤ªÅ¹¡¢ñ»Ò¤â¹ÇÄÒ¤±¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤È¤Æ¤âÊ¿ÏÂ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×