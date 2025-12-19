ºäËÜ²Ö¿¥¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ö¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¡×5Ï¢ÇÆ¤ØSP¹¥È¯¿Ê¡ª¥é¥¹¥ÈÁ´ÆüËÜ¤Ç¤â°µ´¬¡¢²ñ¾ì¥¹¥¿¥ª¥Ù
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤Ë³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡28ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¤·¡¢¸åÈ¾¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢3²óÅ¾¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â·è¤á¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£±éµ»¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¥¹¥¯¥é¤Ç¤Ï¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤â¸«¤»¡¢79.43ÅÀ¤ÎÆÀÅÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡È¤ï¡Á¡É¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏºÇ¸å¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ª¤¬¥Ð¥Ê¡¼¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¹â¤¤ÆÀÅÀ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â·¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯»î¹ç¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¡£¥Õ¥ê¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ò°ìÈ¯ÆâÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë5Ï¢ÇÆ¡ÊÅÏÉô³¨Èþ¡¢°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤Ï8Ï¢ÇÆ¡Ë¤¬·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£ºäËÜ¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÇ»¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡¡12·î½é½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏSP¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¤â½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß5¡ó¡¢ÉÔ°Â45¡ó¡¢¶ÛÄ¥50¡ó¤°¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£