家事は夫婦で協力してやるのが理想的ですよね。ただ家事が苦手な男性の場合、やってくれたとしても中途半端な状態で終わってしまうため、奥さんはイラッとすることもあるようで……？ 今回は、夫の家事スキルに不満が募りながらも我慢してしまう妻の話をご紹介いたします。

家事が中途半端

「大学のときに出会った彼氏と結婚して2年がたちました。今私は妊娠していて、夫は家事をやってはくれるのですが……。あまり細かいことは言いたくないけど、とにかく家事のつめが甘くて、中途半端なのが困っています。食洗機に食器を入れるまではいいけど、スイッチを押し忘れてそのまま放置されていたのは、これまで何度もあります。さらにゴミを集めてくれても、大体どこかのゴミ箱は集め忘れていて『ここだけゴミが回収されてない……』と気づいたときにはすでに手遅れ。次の収集日までそのままの状態に……。

家事をやってくれるのはありがたいし、なにも完璧を求めているわけではないんだけど、小さなストレスが多いんですよね。結局私がやるはめになるので、つわりで体調が悪いときなんかは『ちゃんと責任持ってやってよ……』とイライラしてしまいますがなんとなく言えず我慢しちゃいます」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 家事をやってくれるのは助かりますが、二度手間になることが多いと、自分でやったほうが早いような気がしてしまいますよね。夫婦でしっかり話し合って解決しないと、後々面倒なことになるので、早めに対処しておきたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。