¡¡Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢ÅÚµï»Ö±ûÍü¤¬¤½¤ì¤¾¤ìInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÈà¤ò¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¡ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬Åô¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¸ª¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹¤¤¥À¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿°ú¤¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÂª¤¨¤¿Ä®ÅÄ¤Î¾Ð´é¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÃÝÆâ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÙ¤ê¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ú¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤âÂô»³¤Îoff shot¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤â¡ÖOFF SHOT¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼ÖÆâ¤ÇÃÝÆâ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¢ÉÕ¶á¤ËÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÚµï¤â¡Ö¡Ø10DANCE¡ÙÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È ¤É¤¦¤¾À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾²¤ËÃÝÆâ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿(@takeuchi_ryoma)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
Ä®ÅÄ·¼ÂÀ(@keita_machida_official)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
ÅÚµï»Ö±ûÍü¡¡Shiori Doi(@shioridoi.723)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
