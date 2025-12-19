１９日に代表取締役を辞任したニデック（旧日本電産）の永守重信氏が発表したコメントは次の通り。

１９７３年、私は、たった四人で日本電産を創業した。人もいなければ、金もない。設備はもとより、技術も知名度もない。小さなプレハブ小屋からのスタートだった。そして、５０年間、ニデックを世界一の総合モータメーカーとするべく、社員とともに、ひたすら一生懸命、どのような困難からも逃げずに、ニデックを経営してきた。

今年の夏、ニデックに不正経理の疑義が生じ、第三者委員会が立ち上がり、東京証券取引所から特別注意銘柄指定を受けた。

特別注意銘柄指定解除後のニデックが早く再生し、生まれ変わることが私の一番の願いであり、そのことが社会的公器である企業として重要なことであると考えている。

不正経理の疑義について、ニデックのこれまでの企業風土に問題があるといわれることがある。私は、創業者としてニデックを企業風土も含めて築き上げてきたが、ニデックの企業風土が云々と言うことで、世間の皆様方にご心配をおかけすることになった。この点、申し訳なく思っている。

ニデックの再生が最重要課題の今、私は、ニデックの経営から、身を引くことにした。グローバルグループ代表、代表取締役及び取締役会議長を辞する。そして、名誉会長になる。

今後のニデックの経営は、岸田社長にすべて委ねる。これで、ニデックは、しっかり再生できると信じている。

これまで、永きにわたり、大変お世話になり、誠にありがとうございました。

令和７年１２月１９日 永守重信