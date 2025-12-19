美容院行く前に見て！【40・50代】即マネ◎ 切って褒められる♡「若見えヘア」

次のカットで「若見えへア」を目指すなら、毛流れとレイヤーを味方につけるのが正解かも。今回ピックアップするのは、定番とはひと味違う「ボブヘア」。ただなんとなくオーダーするのではなく、シルエットにこだわることで、小顔効果やボリュームアップも叶えられるかも。髪質が変化して、扱いづらさを感じはじめた大人女性は、手入れしやすくなる点も含めて、ボブを選んでみて。

メリハリをつけて悩みをカバー

「今まで多毛・絶壁・ハチ張りで悩んでいた方でも大丈夫」とスタイリストの@kitadani_koujiroさんが提案するのは、毛先のボリュームを落とした、爽やかなボブレイヤー。首のあたりでキュッと引き締まり、アウトラインにメリハリがつきます。サイドのボリュームが強調されるため、髪がふんわりした印象に変身。外ハネにスタイリングすると、快活さが生まれ、若々しく見せられそうです。

切りっぱなしには毛流れをプラス

シャープなタッセルボブを選ぶ場合、直線だけでまとめないのが若見えのコツ。毛先のライン感はそのままに、顔まわりから後ろへ向けて、毛流れをつけることで曲線を補います。前から見て縦のラインが強調されすぎないため、頬がコケて見えたり、ダークトーンでのっぺり見えたりする懸念を避けやすくなります。

くびれで色気と小顔をゲット

冬らしく、毛先にほどよい重みを残しつつ、レイヤーの柔らかさも加えたアレンジ。やや長めのボブなので、大人にふさわしい落ち着きも十分です。一番の魅力は、くびれがつくことで女性らしくセンシュアルに見えること。ひし形に囲まれた顔は、自然と小さく見えるかも。

カラーで立体感を強調

透明感と柔らかさを併せ持つ、ブランジュカラー。40代からは、白髪と馴染みやすい明るめのトーンがオススメです。明るさによって膨張して見える効果を活かすと、後頭部に丸みのあるボブレイヤーが、さらにふわっと立体的に仕上がります。

