EXIT·ó¶á¤Ï¡ÖÃí°Õ¤·¤Á¤ã¤¦ÇÉ¡×¡Ä¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤¬¡¢12·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃí°Õ¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Ï¤ï¤º¤«2¡ó¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¿´¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢µÕ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤óµã¤¯¤Î¤¬»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤À¤±µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ë¹½¤¤¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÀÊ¤È¤«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø²¶¤Ï¤³¤ÎÀÊ¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éµã¤«¤»¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¤È¤³¤í¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤³¤Ç¤âÌÂÏÇ¤ÏÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤³¤ËºÂ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤Î¡ÈÀµ²ò¤Î¤Ê¤µ¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÁêÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡ÖËÍ¤Ï·ë¹½Ãí°Õ¤·¤Á¤ã¤¦ÇÉ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¸«¤¿¤é·ë¹½·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¿Í¤¤¤ë¤ï¡£¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤½¤ÎÅÅÏÃ°ìÃ¶Áá¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·¤«¤±Êý¤ÇÙæ¤á¤¿¤³¤È°ì²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ê¤ê¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÈäÏª¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ó¶á¤Ï¡¢¡ÖÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎ¾Êý¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Î¾ÊýÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÙæ¤á¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»ä¸«¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ó¶á¤Ï¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç2¿Í¤Ç¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÎÙ¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤Ç·ö²Þ¤·»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó2¿Í¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤¹¤°Ãí°Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤À¼¤Ç¡Ø¤Þ¤¡²¶¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¶µ¤¨¤ë¡© Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø·ö²Þ¤ò¸«¤¿¤é»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬²¿¤«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢·ó¶á¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£Í¥¤·¤µ¤Î³ÑÅÙ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¡ÈËÍ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬¼ý¤Þ¤ì¤Ð¼þ¤êÁ´°÷ÆÀ¤¹¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ë¡Ø¥Ê¥¤¥Õ»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤¬¥Ê¥¤¥Õ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é²¶¥Þ¥¸ÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì±þÀÅ¤«¤Ë½ÐÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤¿¤é¥¦¥±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ÉÔÎÉ½¸ÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê4¿ÍÁÈ¤Ë¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤âÈäÏª¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾åµé¼Ô¤ä¤Ê¡×¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãí°Õ¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÅÁ¤¨Êý¡É¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
