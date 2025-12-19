·ª¤¢¤ó¡õ¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¡ªÌø·î¡Ö¿·½Õ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Þ¤ó¡×
Ìø·î¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù²Û»Ò¡Ö¿·½Õ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Þ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìø·î¡Ö¿·½Õ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Þ¤ó¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)
²Á³Ê¡§1¸Ä 140±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï8¸ÄÆþ 1,320±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¼è°·¤¤
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´Æ»¤ÎÌø·îÄ¾±Ä42Å¹ÊÞ¡¢Ìø·î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥µ¥ó¡×¤ä¡Ö»°ÊýÏ»¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌø·î¤¬Â£¤ë¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù²Û»Ò¡£
2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡ÊÇÏ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½½¾¡¤Î³«º¦¤ò»Ù¤¨¤¿ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¤Ð¤óÇÏ¡×¤Î³¨ÊÁ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªñ½Æ¬¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¤Ð¤óÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤ê¡¢¸ýÊ¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡£
¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¯¤êñ²¤È¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥²¥óÃ´¤®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ´Ý¤¤·Á¡§¡Ö³Ñ¡×¤¬¤Ê¤¯¡Ö±ß¡×¡á¡Ö±ï¡×¤ÇÎÉ±ï¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
2. ·ª¡§¡Ö¾¡¤Á·ª¡×¤È¤·¤Æ±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¡¢²«¿§¤Ï¶â±¿¾å¾º¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡£
3. ³¨ÊÁ¡§ÎÏ¶¯¤¤¤Ð¤óÇÏ¤Î»Ñ¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¾º¡£
¿·½Õ¤á¤Ç¤¿¤· ¶Ì¼êÈ¢
¡Ö¿·½Õ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Þ¤ó¡×¤ò´Þ¤à¡¢¿·½Õ¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¤ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤âÅÐ¾ì¡£
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥µ¥ó¡×¤ä¡Ö»°ÊýÏ»¤Î¾®³ä ¥Ð¥¿¡¼¥¹¥³¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ì¼êÈ¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î±¿µ¤¾å¾º¤ò´ê¤¦´³»Ù²Û»Ò¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìø·î¡Ö¿·½Õ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Þ¤ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
