華やかな新年のご挨拶に！CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN（カフェオウザン）から、2025年12月22日よりお正月限定のチョコレートラスクが登場。

2026年の干支である「午」や門松など、お正月らしいモチーフをあしらった華やかなラインナップが揃います。

CAFE OHZAN お正月限定ラスク

発売日：2025年12月22日（月）※オンラインストアは12月17日より先行発売

価格：1,566円〜2,916円(税込)

販売場所：CAFE OHZAN直営店、公式オンラインストア、一部取扱店

“大人可愛い”をテーマにしたチョコレートラスクを展開するCAFE OHZANから、お年賀にふさわしい限定商品が仲間入り。

低温でじっくり焼き上げたサクサクのラスクに、ベルギー産チョコレートをたっぷりとコーティングしています。

2026年の干支である午（馬）をはじめ、門松や羽子板、お正月飾りといった縁起の良いモチーフを一つひとつ手作業でデコレーション。

きな粉チョコレートなどの和のフレーバーも加わり、新年の幕開けを彩る豪華な仕上がりです。

キューブラスク5個入 お正月

小ぶりなサイズ感が愛らしい、箱型のキューブラスクの詰め合わせ。

中央には「迎春」と記されたチョコプレートが添えられ、新年の慶びを伝えます。

ミルクやストロベリー、ホワイト、そして限定のきな粉など多彩な味わいを一度に楽しめる一箱です。

スティックラスク5本入・10本入 お正月

細長い形状がスタイリッシュなスティックタイプのラスク。

金色の金平糖やアラザンが散りばめられ、光り輝く新春の雰囲気を演出しています。

ドライオレンジやベリーのトッピングが、濃厚なチョコレートに爽やかなアクセントをプラス。

5本入と10本入の2種類が展開され、贈る相手に合わせて選べるのも魅力です。

生クリームを練り込んだ独自の生地による柔らかな口あたりは、世代を問わず喜ばれる美味しさ。

専用の掛け紙も用意されており、大切な方への年始のご挨拶をより特別なものにしてくれます。

数量限定での展開となるため、早めのチェックがおすすめです。

CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」の紹介でした。

