¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡×
¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦ ¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡×¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÃåÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¼êÅÚ»º¤ä¸æÇ¯²ì¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ù
¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ
²Á³Ê¡§648±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤æ¤·¤Þ²Ö·îËÜÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢É´²ßÅ¹ºÅ»ö
¤æ¤·¤Þ²Ö·î¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ±°á(¤Ò¤È¤¨)¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´³»Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ê¤É¤ÎÉ´²ßÅ¹ºÅ»ö¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×ÊÁ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
½À¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÃåÊªÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ä¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¾¾¡¦ÃÝ¡¦Çß¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ëÂÓ¤òÌÏ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤â¡¢¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î¡ÖÄý(¤Ò¤Å¤á)¡×ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·î¤Î¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤±ð¤¬ÆÃÄ§¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×¡£
²¹ÅÙ¤Î°ã¤¦Ìý¤Ç»°ÅÙÍÈ¤²¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë°»¤òÍí¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Â¦¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¹¥É¾¤Ê¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ22Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡×
¤«¤Ä¤Æ²Ö³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÅòÅç¤ÎÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î·Ý»Ò¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃ±°á¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅòÅçËÜÅ¹¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì²¼Ä®¤Î¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î°§»¢¤ä¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎºÅ»öÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò²Ö·î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦Ã±°á(´³»Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡× appeared first on Dtimes.