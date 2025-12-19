ºÌËÏ²è¤È¥É¥Ã¥È³¨¤¬Í»¹ç¡ªSEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ø¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ù
SEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ù¤ÎiOS»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¡£
2025Ç¯12·îËö¤ÎiOSÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¡¢ºÌËÏ²è¤È¥É¥Ã¥È³¨¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î·Ý½ÑÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀç¶¢À¤³¦¤¬ÅþÍè¡£
SEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ø¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ù
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·îËö¡ÊiOSÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§App Store
ÅÁÅýÅª¤Ê¿åËÏ²è¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÀºÌ©¤Ê¥É¥Ã¥È³¨¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖºÌËÏ¥É¥Ã¥È¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿ËÜºî¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï°ì¿Í¤Î½¤Àç¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢70Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÃç´Ö¤È¶¦¤Ë»°³¦¤ÎÇÆ¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹Àç¶¢SLG¡ßRPG¡£
¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ð¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¤é¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀçÅç¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿±ü¿¼¤¤¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ê½¤Àç¤ÎÎ¹Ï©¡Ë
¡ÖÎýµ¤¡×¤«¤é¡ÖÅÏ¹å¡×¤Ø¤È»ê¤ë¡¢¸Ê¤òËá¤¾å¤²¤ë²¦Æ»¤Î½¤¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ´¶¡£
Ì¾¤â¤Ê¤ÊÕ¶¤ÎÅç¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Àç¡¦Ëâ¡¦¿À¡¦ÍÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤éÅÁÀâ¤ò¹ï¤àÊª¸ì¡£
åÌÌ©¤ÊÎ©¤Á³¨¤È¸÷±Æ¸ú²Ì¤¬ºÌ¤ë¥É¥Ã¥È³¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ÎÀç¶¢À¤³¦¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡ÊÀçÅç³«Âó¡Ë
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÖÀçÅç¡ÊÎîÅç¡Ë¡×¤ò³«Âó¡¦·Ð±Ä¤¹¤ëËÜ³Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤òÅëºÜ¡£
ÅÚÃÏ¤ò³«Âó¤·¡¢¹ÛÀÐ¤òºÎ·¡¤·¤ÆÎî¾ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢RPG¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³ÈÄ¥À¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Ãç´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¸Ç¤ÊµòÅÀ¤òÃÛ¤¾å¤²¤ëÀïÎ¬À¤¬»°³¦À©ÇÆ¤Î¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ð¥È¥ë¡Ë
»ØÀè°ì¤Ä¤ÎÁàºî¤ÇÀï¶·¤òÊ¤¤¹¡¢²£¥¹¥¯¥í¡¼¥ë·¿¤ÎÃÎÎ¬¥Ð¥È¥ë¡£
¿ôÀé¤Î¥¹¥¥ë¤È¿ô½½¼ïÎà¤Î¿¦¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â°À¤Î°Û¤Ê¤ëÃç´Ö¤ÇºÇÅ¬¤ÊÉôÂâ¤òÊÔÀ®¡£
°ì½Ö¤Î¥¹¥¥ëÈ¯Æ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢³Ê¾å¤Î¶¯Å¨¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡Ê¥¯¥í¥¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥È¥ë¡Ë
Á´¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÎÅÚÁèÃ¥Àï¤ò¼ÂÁõ¡£
Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÇÆ¤ò¶¥¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤ÇÃÎÎ¬¤ò½ä¤é¤»¤ë¥¯¥í¥¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥È¥ë¡£
°ì¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿µðÂç¤ÊÀï¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Þ¤¹¡£
ÈþÎï¤ÊºÌËÏ²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢RPG¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÆ±ÌÁ¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¾¡Íø¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëËÜºî¡£
iOSÈÇ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¡ÖºÌËÏ¥É¥Ã¥È¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê½¤Àç¤ÎÎ¹Ï©¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
SEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ö¥É¥Ã¥ÈÇÆÆ»¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
