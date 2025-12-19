¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹áÀî¾ÈÇ·¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ä¶µÍÜ¤¬À¸¤¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¡¢±éµ»ÎÏ¤ä¤»¤ê¤Õ¤Þ¤ï¤·¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î27¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹â³ØÎòÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀî±î²§¡Ê2ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî±î²§¡¿µìÌ¾¡§3ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ë¤µ¤ó¡¢Êì¤ÏÊõÄÍ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Á¡¢1988Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£ÍâÇ¯¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ÕÆü¶É¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ÎÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³Ìò¤ä¡Ø99.9 -·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-¡Ù¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦º´ÅÄÆÆ¹°Ìò¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¹áÀî¤µ¤ó¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢9ÂåÌÜ¡¦»ÔÀîÃæ¼Ö¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¤¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡Ö½ã¿è¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ³°¸ìÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢±Ñ¸¡1µé¤äÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ê¤É¤ÎÆñ´Ø»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¬¥Ã¥¿¡Á·¯¤È¤¤¤¿±Ê±ó¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢±éµ»¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìòºî¤ê¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÂçÉý¤ÊÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢±éµ»¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁCAPITAL CRISIS¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤¹Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÎ©Âç½Ð¿È¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µÜºê¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤Ìò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂç³Ø¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î27¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹â³ØÎòÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¡§¹áÀî¾ÈÇ·¡ÊÅìµþÂç³Ø Ê¸³ØÉô¼Ò²ñ¿´Íý³Ø²Ê¡Ë¡¿67É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀî±î²§¡Ê2ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî±î²§¡¿µìÌ¾¡§3ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ë¤µ¤ó¡¢Êì¤ÏÊõÄÍ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Á¡¢1988Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£ÍâÇ¯¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ÕÆü¶É¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ÎÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³Ìò¤ä¡Ø99.9 -·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-¡Ù¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦º´ÅÄÆÆ¹°Ìò¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¹áÀî¤µ¤ó¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢9ÂåÌÜ¡¦»ÔÀîÃæ¼Ö¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¤¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡Ö½ã¿è¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ÊÅìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø ³°¹ñ¸ì³ØÉô¡Ë¡¿78É¼
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ³°¸ìÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢±Ñ¸¡1µé¤äÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ê¤É¤ÎÆñ´Ø»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¬¥Ã¥¿¡Á·¯¤È¤¤¤¿±Ê±ó¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢±éµ»¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìòºî¤ê¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÂçÉý¤ÊÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢±éµ»¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁCAPITAL CRISIS¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤¹Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÎ©Âç½Ð¿È¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µÜºê¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤Ìò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂç³Ø¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)