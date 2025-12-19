「情けない話」鈴木おさむ氏、USJで想定外のハプニング発生「こんなの人生初」「僕だけ腹が引っかかり」
元放送作家で実業家の鈴木おさむさんは12月18日、自身のInstagramを更新。家族で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪問したことを報告し、プライベートショットを公開しています。また、アトラクションでは予期せぬハプニングに見舞われたようです。
【写真】鈴木おさむ、妻・大島美幸との仲良しショット
さらに、鈴木さんは「ただ、今回、本当に情けない話」と、あるアトラクションで安全バーが完全に閉まらなかったことを明かし、「僕だけ腹が引っかかり。全員が見てる前で降りていきました。恥ずかしいーーー。二年前は乗れたのに」「こんなの人生初」とコメント。最後は「来年は！！！絶対にあのコースターに乗るぞ！！！」と意気込みを語って締めくくりました。
この投稿にファンからは、「相変わらず仲良し」「お似合いです」「乗れなかったのは残念 けどそれも素敵な思い出ですね」「来年は2人で仲良く乗れます様に」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「恥ずかしい」思い出鈴木さんは「USJに今年も家族で行きました！笑福が3歳の時から。7年連続で行ってます！！」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には、妻でお笑いコンビ・森三中の大島美幸さんとの自撮りショットが収められています。
鈴木家の毎年恒例行事2024年12月12日のInstagramでも、同テーマパークを訪れたことを投稿していた鈴木さん。当時まだオープンしていなかった「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションに偶然乗ることができたそうで、「いやいや、これはすごい！！日本一アトラクション！！めちゃくちゃ興奮」と感想を語っていました。
