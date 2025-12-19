ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô´ü¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô´ü¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö½é¿Ç¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î¾ò·ï¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½é¿Ç¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÍ¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤¬1000±ßÁ°¸å¤«¤«¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤Ï»ÜÀß¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìô¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìô¶É¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«ÂðÇÛÁ÷¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÎÁ¶â¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Áí³Û¤Ç¤Ï¡¢Ìô¶É¤ÇÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«ÂðÇÛÁ÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÌô¼êÄ¢
¡¦Ìô¤ÎÀâÌÀ½ñ¡Ê¥«¥é¡¼ÀâÌÀ½ñ¡Ë
¡¦¿ÇÎÅÌÀºÙ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÌôºÞÌ¾
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÅêÌô¾ðÊó
Ä¹´ü½èÊý¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÆüÍË¡¦½ËÆü¤â´Þ¤á¡¢Ìô¶É¤äÄÌÈÎ¤Ç¸¡ºº¥¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢ÍÛÀÈ½Äê¤¬½Ð¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÅêÌô¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹³¸¶¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¿ôÇ¯´Ö¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î®¹Ô¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±µï²ÈÂ²¤äÆ±µéÀ¸¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÍÛÀ¼Ô¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤·ÍÛÀ¡×¤È¤·¤ÆÅêÌô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç¤ÎÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢¼«ÂðÇÛÁ÷¤Î¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÌô¶É¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¤è¤êÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤ÊÌô¶É¡Ê¼ç¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤ÏÈ¯¾É¤«¤é48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤òÆâÉþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼£ÎÅÌô¤òÆâÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÍË¸á¸å¤äÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ê¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÉÂ±¡¤¬µÙ¿Ç¤Ç¤¹¡£
ÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤äÍËÆü¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¿Ç»¡¤«¤éÅêÌô¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¾®»ù¤ÇÄÌ±¡º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿À¼À´µ¤Ç°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤ÇÂÐÌÌ¼õ¿Ç¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¿Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷ÀÈéÉæ¼À´µ¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅ¼Ô¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¿ÇÎÅ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼ï¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊ¢ÄË¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¿Ç¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºÎ·ì¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡¢Ê¢ÉôCT¸¡ºº¤Ê¤É¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ò½èÊý¤·¤Æ·Ð²á¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¢ÄË¤Î½Å¾ÉÅÙÈ½ÃÇ¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
Ê¢ÄË¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ÎÂåÂØ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾å¼ê¤Ë¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢§°æ¾å µÁ¼£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÁÀ®³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÁí¹ç¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£´µ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°æ¾å µÁ¼£¡Ê·ÁÀ®³°²Ê°å¡Ë)
