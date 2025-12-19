三菱ＵＦＪ銀行は１９日、インドのノンバンク大手シュリラムファイナンスに２割出資し、持ち分法適用会社にすると発表した。

出資額は約３９６２億ルピー（約６８２３億円）。現地当局の承認を受けた後、早ければ今年度中に出資完了する見込みだ。インドの経済成長を収益に取り込む狙いがある。

シュリラムは１９７９年創業。インドのノンバンクの中で、貸し出し残高で２位に位置する。国内に約３２００支店があり、自動車ローンを中心に事業展開している。ノンバンクでありながら、預金業務を行っているのが強みだ。

三菱ＵＦＪ銀は２０１０年代以降、アジアを「第２のマザーマーケット（母国市場）」と位置づけ、タイやインドネシアの商業銀行の買収などで個人向け事業を強化してきた。インドは商業銀には議決権ベースで２６％までしか出資できない規制があるため、ノンバンクを出資先に選んだ。関係者によると、出資比率の引き上げも検討しているという。

６０００億円を超える巨額出資は、短期的には重い財務負担を抱えることになるが、ＲＯＥ（自己資本利益率）の抜本的な向上には出資が欠かせないと判断した。三菱ＵＦＪ銀は、シュリラムからもたらされる収益が３０年度以降、ＲＯＥに本格的に貢献するとみている。

他のメガバンクグループも今年、インドでの買収・出資戦略に注力している。三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）が今年、大手銀イエスバンクに２割出資した。みずほＦＧも１７日、投資銀行アベンダス・キャピタルを買収すると発表した。