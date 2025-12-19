¥ê¥ì¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿°ìÉ¤Ïµ¤¬¤Ê¤¼¤«¥¥ì¤Æ¤ë¡© Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤À¤±Ê¬¤«¤ëÈà¤ÎËÜ¿´¡¿¤¢¤é¤·¤È¤¤¤Ö¤§
¡Ø¤¢¤é¤·¤È¤¤¤Ö¤¡Ù¡Ê¤¢¤ª¤ÎÀ²/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤é¤·¤È¤¤¤Ö¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¹â3¤Î½Õ¡¢º³ºÙ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¥¯¥é¥¹¤ÎÉÔ°¦ÁÛ¤Ê°ìÉ¤Ïµ¡¦Ááºä°Ë¿á¤È¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥ÃË¡¦Èæ²ÅÍò»Î¡£¤ª¿Í¹¥¤·¤ÊÍò»Î¤È¸ý¤¬°¤¯¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê°Ë¿á¤Ï¡¢À³Ê¤â¹Í¤¨Êý¤âÀµÈ¿ÂÐ¡£¤±¤ì¤É¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢Á¡ºÙ¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½ÕBL¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤¢¤é¤·¤È¤¤¤Ö¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£11·î20Æü¤è¤êºÇ¿·2´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
