【20日（土）の天気】

季節はずれの暖かさとなり、20℃を超えるところもあるでしょう。積雪地域では、なだれや融雪に注意が必要です。

●西日本、沖縄

九州は午後ほど雨が降りやすく、雷雨となるところもあるでしょう。中国、四国でも夜は雨が降りそうです。沖縄は激しい雨が降り、大雨のおそれがあります。朝は冷え込まず、日中は福岡や熊本で22℃など10月下旬並みの暖かさとなるところもありそうです。

●東日本

北陸は晴れ間があり、金沢は21℃まで上がるでしょう。東海は朝から雨のところがあり、関東も日中にわか雨がありそうです。東京は最高気温13℃の予想です。

●北日本

北海道では朝から、東北北部は午後は雨の降るところがあるでしょう。南部では天気の崩れはなさそうです。日中の気温は平年よりも10℃前後高く、札幌は11℃、仙台は16℃。積雪地域では、なだれや落雪に十分お気をつけください。

【週間予報】

●大阪〜那覇

21日（日）は午前を中心に雨で、雨脚の強まるところもあるでしょう。22日（月）は鳥取で雨や雪が降り、24日（水）のクリスマスイブは広く雨となりそうです。

●新潟〜名古屋

21日（日）は広く天気が崩れ、関東は20日（土）より気温が上がりそうです。日本海側は次第に寒気が入るため、夜は寒くなり、22日（月）は北陸や長野で雨や雪が降りそうです。

●旭川〜福島

21日（日）は雨が雪に変わるところがあり、22日（月）は日本海側で雪が降るでしょう。各地で寒さが戻りそうです。23日（火）は広く晴れますが、その後は雨や雪の降る日が続きそうです。