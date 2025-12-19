ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò·ãÇò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤ÆDM¤·¤¿¤é¡Ä¡×¥Ð¥¤¥¯ÊØ¤Ç
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow¡¡Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦30¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú3»þ´ÖSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎSnow¡¡Man¤È¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥²¥¹¥È¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¡¢°ì¿Í¤º¤ÄÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÉÍºê¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¥Þ¥µ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿»þ·×¡Ê¤·¤Æ¤Æ¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¾¾±º²ñÄ¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÓ»þ·×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤ÆDM¤·¤¿¤é¡¢ÍâÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÊØ¤ÇÍè¤¿¡×¤È¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£