¡¡Å·³¤Í´´õ¼ç±é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡×¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬£±£¹Æü¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£

¡¡£²£°£²£±Ç¯¤ÎÂè£´¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÏÃ¡õÂè£²ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Åí°æ¤«¤ª¤ê¥²¥¹¥È²ó¡£¿¿ÊÉÍ­´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤È¡Ö¹õ¤¤½÷¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³èÆ°²ÈÂçÔ¢Åã»Ò¡ÊÅí°æ¡Ë¤¬·ãÆÍ¤·¤¿ÅÁÀâ²ó¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÊüÁ÷Ãæ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÅí°æ¤«¤ª¤ê¡¡±éµ»ÎÏ¤¬¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡ÖÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢À¨¤¤Ç÷ÎÏ¡ª¡×¡Ö±éµ»¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡¥­¥ó¥È¥ê¤Ç°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê²ó¤«¤â¡×¡Ö¶¸µ¤¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î²ó¤¬£±ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¥Ð¥Ð¥¢¤ÎÌò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÅÁÀâÅª¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ï¥Þ¤êÌò£÷¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ì²ó¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£