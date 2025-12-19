¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ú¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÛÆÃÊÌÊÔÊüÁ÷¢ª¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë±éµ»ºÇ¶¯¤Î¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ë¿ÌÙþ¡¡Å·³¤Í´´õ¤È·ãÆÍ¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¥Ð¥Ð¥¢¤ÎÌò¤¬¡×¡Ö¥¥ó¥È¥ê¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¡ÖÅÁÀâÅª¤ËÌÌÇò¤¤¡×
¡¡Å·³¤Í´´õ¼ç±é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬£±£¹Æü¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤ÎÂè£´¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÏÃ¡õÂè£²ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Åí°æ¤«¤ª¤ê¥²¥¹¥È²ó¡£¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤È¡Ö¹õ¤¤½÷¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³èÆ°²ÈÂçÔ¢Åã»Ò¡ÊÅí°æ¡Ë¤¬·ãÆÍ¤·¤¿ÅÁÀâ²ó¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÊüÁ÷Ãæ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅí°æ¤«¤ª¤ê¡¡±éµ»ÎÏ¤¬¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡ÖÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢À¨¤¤Ç÷ÎÏ¡ª¡×¡Ö±éµ»¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡¥¥ó¥È¥ê¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê²ó¤«¤â¡×¡Ö¶¸µ¤¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î²ó¤¬£±ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¥Ð¥Ð¥¢¤ÎÌò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÅÁÀâÅª¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ï¥Þ¤êÌò£÷¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ì²ó¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£