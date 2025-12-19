あばれる君、親友・松丸亮吾への“衝撃”プレゼント「松丸をふんだんにあしらった…」
お笑い芸人のあばれる君（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎え、公私ともに親交の深い謎解きクリエイター・松丸亮吾への“衝撃”プレゼントを披露した。
【写真】“衝撃”のプレゼントを前に爆笑する松丸亮吾
あばれる君は「松丸くんお誕生日おめでとうございます!!ひかるちゃんポケどこメンバーでお祝い 松丸をふんだんにあしらったプレゼント!!めちゃ喜んでくれてよかったです!!」とつづり、コメントの通り松丸をふんだんにあしらったプリントTシャツを手に爆笑する松丸のソロショットと、Tシャツを着用した松丸とあばれる君の2ショットを公開した。またよく見ると、Tシャツには1ヶ所だけ“間違い探し”のごとくあばれる君の顔がプリントされている。
この投稿にファンからは「3枚目の右下www」「松丸くんにまじってあばれるくんもいる！」など早速の鋭いコメントや、「松丸くんおめでとーー」など松丸への祝福の声が寄せられている。
【写真】“衝撃”のプレゼントを前に爆笑する松丸亮吾
あばれる君は「松丸くんお誕生日おめでとうございます!!ひかるちゃんポケどこメンバーでお祝い 松丸をふんだんにあしらったプレゼント!!めちゃ喜んでくれてよかったです!!」とつづり、コメントの通り松丸をふんだんにあしらったプリントTシャツを手に爆笑する松丸のソロショットと、Tシャツを着用した松丸とあばれる君の2ショットを公開した。またよく見ると、Tシャツには1ヶ所だけ“間違い探し”のごとくあばれる君の顔がプリントされている。
この投稿にファンからは「3枚目の右下www」「松丸くんにまじってあばれるくんもいる！」など早速の鋭いコメントや、「松丸くんおめでとーー」など松丸への祝福の声が寄せられている。