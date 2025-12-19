プリオールのオールインワンが進化♡本格シワ改善ゲルが新登場

年齢を重ねるごとに深まるシワ悩み。「今さら…」とあきらめてしまいそうな大人の女性に向けて、プリオールから心強い新作が登場します。オールインワン売上第1位※2の人気ゲルが、先進技術を搭載してリニューアル。毎日のスキンケアをシンプルにしながら、シワ改善と美白※3の両立を目指せる一品は、忙しい日々の中でも自分らしい美しさを大切にしたい女性に寄り添います。

プリオールの名品が本格進化

2026年1月21日発売の「プリオール薬用リンクル美コルセットゲルn(医薬部外品)」は、当社初となる先進のカプセル技術※4を搭載。

輝くゲル状クリームが肌に密着し、なめらかでつやのある印象へ導きます。

シワを何とかしたいという想いと、あきらめがちな気持ちの間で揺れる60代女性の声に着目し、1品で本格的な手応えを目指した処方が特長です。

ナイアシンアミドでシワ改善

シワ改善＆美白※3有効成分ナイアシンアミドを配合。肌の奥(真皮)に働きかけ、コラーゲンの生成を促進することでシワを改善しながら、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます。

乾燥が続く大人の肌や、年齢とともに硬くなりがちな角層にもアプローチし、使うたびにうるおいとハリ感を実感できる処方です。

選べる3タイプのラインナップ

ラインナップは全3品。90g6,900円(税込7,590円)の本体、90g6,300円(税込6,930円)のつけかえ用、数量限定のお試しサイズ48g3,450円(税込3,795円)を展開。

すべてゲル状クリームで、7つの機能をひとつに凝縮したオールインワン設計です。心地よいアロマブーケのほのかな香りと、洗顔後これひとつで完了する手軽さも魅力です。

※1 価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

※2 インテージSRI+ 制度品オールインワン(クリーム・美容液)市場 ブランドランキング* 2024年6月～2025年7月 推計販売金額 *品種別のランキングを指す

※3 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※4 微細構造でなじみをサポート

あきらめない大人の肌ケアへ

プリオール薬用リンクル美コルセットゲルnは、ドラッグストアや化粧品専門店、資生堂オンラインストアなどで展開予定。※1価格は参考小売価格です(お店によって異なる場合があります)。

シンプルなのに本格的、そんな理想を叶えるオールインワンで、これからの肌と前向きに向き合ってみませんか。毎日のケアが、見た目も気持ちも軽やかにしてくれるはずです♡