俳優の土屋直武が、来春ビクターからメジャーデビュー予定の新人男性ダンス＆ボーカルグループに参加する。

現在、ビクターエンタテインメントは株式会社THLと共同でダンス＆ボーカルグループのオーディション『PROJECT “X” AUDITION 2025』を開催中。この“特別メンバー枠”として土屋が参加することとなった。

土屋が参加するグループ名など『PROJECT “X” AUDITION 2025』のお披露目は、12月24日に渋谷ストリームホールで開催される『Sohot!!!』で発表予定。さらに2026年1月10日には新生グループの初ライブ『DEBUT SHOWCASE』の開催が決定している。

今回の発表について土屋は、「もっと“表現者”として、色んなジャンルでたくさんの方にお届けしたいと思い、挑戦させていただきます」とコメントしている。

■土屋直武 コメント

この度、「PROJECT “X” AUDITION 2025」から生まれるダンス＆ボーカルグループのメンバーとして活動させていただくこととなりました。この数年間役者としてたくさんの経験をさせていただいた中で、もっと“表現者”として、色んなジャンルでたくさんの方にお届けしたいと思い、挑戦させていただきます。自分の未だ見ぬ可能性を信じて活動していきたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。

（文=リアルサウンド編集部）