¡ã¤ª¼ò¤Î¾ì¡¢ÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡ª¡äÉ×¤Î¥ä¥Ð¤¤°û¤ßÊý¡£ÓÒÅÇ¡¦¼º¶Ø¡Ö´Æ»ë¤¬É¬Í×¡ª¡×¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¤Ï¥¢¥¡¢36ºÐ¡£ÅÔÆâ¤ÇÉ×¤Î¥¸¥å¥ó¡Ê39ºÐ¡Ë¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ×¤Ï°û¤ß²ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¿ì¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤Ï¸¼´Ø¤Ç¼º¶Ø¤·¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÉ×¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤¬»×¤ï¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢É×¤òÀâÆÀ¤·¤Æ°û¤ß²ñ¤Î²ó¿ô¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸«¤¨Êý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ë²÷¤ÇÍê¤â¤·¤¯¸«¤¨¤¿É×¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¿¤À¤Î¿¼¼ò¤Ç¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤ä¼«¸Ê´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢ÅÇ¤¤¤¿¤ê¼º¶Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£»ä¤è¤êÂÎ¤ÎÂç¤¤¤É×¤ò²ðÊú¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì¶ìÏ«¤À¤·¡¢²¿¤è¤êÉ×¤ÎÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Þ¤¿°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¤À¤Á¤Ë²ñ¤¦¤À¤±¤Ê¤é¡¢»ä¤¬°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ïº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ºÂÖ¤È·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î°¤¤·ë²Ì¤Ë¤ÏÉ×¼«¿È¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢É×¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ß²ñ¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¤ª¼ò¤ò´«¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤¤¤¯¤éÉ×¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¼ò¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÍÛµ¤¤Ç¤ª¼ò¹¥¤¤ÊÉ×¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··ëº§¸å¡¢¤½¤Î¹ë²÷¤µ¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¿¼¼ò¤ÎËö¤ÎÓÒÅÇ¤ä¼º¶Ø¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÉ×¤ÎÂÎÄ´¤â¿´ÇÛ¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ÏÀ©¸Â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÉ×¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¬ÉÕ¤Åº¤¨¤Ð¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥Ð¡¼Ãç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤ª¼ò¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ°û¤ß½Ð¤·¤¿É×¤ò¸«¤Æ¡¢»²²Ã¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È